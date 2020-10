L’attaquant Sénégalais du FC Metz, Ibrahima Niane qui a été sacré meilleur joueur du mois de septembre en Ligue 1 française a réagi sur son compte Instagram. Pour le joueur formé à Génération Foot, cette distinction va lui motiver davantage.

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit qui l’éloignera des pelouses pendants au moins six mois, Ibrahima Naine a estimé que ce titre de meilleur joueur du mois de septembre de la Ligue 1 française va lui renfoncer le moral pour revenir au top de sa forme. « Encore plus motivé pour revenir plus fort », affirme-t-il.







