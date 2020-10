Edouard Mendy dit que ses efforts pour sauver sa carrière de footballeur lorsqu’il s’est retrouvé sans club l’ont amené à réussir à Chelsea.

Le gardien sénégalais a rejoint les Bleus dans le cadre d’un contrat de 20 millions de livres sterling (26 millions de dollars) avec Rennes le mois dernier, mais en 2014, il était sans club et craignait pour son avenir dans le sport.

La jeune femme de 28 ans a été contrainte de toucher des allocations de chômage en France après avoir été libérée par Cherbourg, puis sa compagne est tombée enceinte.

Après un an dans la nature et à s’entraîner avec les réserves du Havre, Mendy a obtenu un déménagement à Marseille et la chance de ressusciter sa carrière.

Désormais, le buteur né en France est le numéro un du Sénégal et de Chelsea, devant Kepa Arrizabalaga, et il a admis que son année d’adversité s’était avérée formatrice.

« Si quelqu’un m’avait dit il y a six ans quand je n’avais pas de club que je finirais ici, je n’aurais même pas pris la peine de les regarder ou de les écouter », a déclaré Mendy jeudi.

«J’avais vraiment des doutes quant à savoir si je continuerais.

« Mais je regarde ça maintenant et je dis que c’est grâce à ces moments que je suis là où je suis aujourd’hui, et ma famille a également pu profiter de là où je suis avec mon football. »

Il a dit au Havre qu’il s’entraînerait avec les réservistes le matin et qu’il allait au gymnase ou s’entraînait avec son frère l’après-midi.

Mendy a déclaré qu’il devait prendre une aide au chômage pour pouvoir me consacrer totalement au football.

« C’était incroyablement difficile et mon partenaire attendait notre premier bébé », a-t-il déclaré.

«Et donc l’aide au chômage n’allait pas être suffisante pour nous, nous avions besoin d’autre chose, et j’ai donc commencé à chercher un autre travail.

« Mais j’ai eu l’opportunité d’aller à Marseille et j’ai eu un essai là-bas. »

Cela a prouvé le tournant pour le gardien géant.

«Heureusement pour moi, cela a fonctionné, et quand cela a été le cas, c’était comme un soulagement complet pour moi», a-t-il déclaré. « Parce qu’un an sans football est une période incroyablement longue. »

Le directeur technique de Chelsea, Petr Cech, a joué un rôle central en recommandant Mendy au manager Frank Lampard et Mendy a déclaré qu’il voulait rembourser sa foi.

« C’est très agréable d’entendre qu’il m’a regardé et qu’il a dit qu’il aimait mon profil et ma performance », a déclaré le gardien de but.

« Maintenant, c’est à moi de rembourser l’intérêt qu’ils portent à moi, m’ayant amené au club », at-il ajouté.

