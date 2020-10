Déjà à l’aise au sein de son nouveau club, comme en atteste son large sourire au quotidien, Moussa Konaté est de retour en Ligue 1 avec l’envie de croquer à pleines dents ce nouveau challenge. Il a évoqué ses premiers pas au DFCO devant les médias.

Ses premières impressions et son niveau physique







« Les installations sont bonnes, les partenaires sont sympas. C’est un club accueillant. Je me sens déjà de mieux en mieux. Je suis prêt à jouer dès samedi, mais c’est au coach de décider. Je fais mon maximum pour être parmi les meilleurs joueurs du club. Les entraînements m’ont fait du bien, je suis bien physiquement. Avec les matchs, je serai encore mieux. Je suis disponible pour le match de samedi. »

Pas simple de peut-être débuter au Parc des Princes ?

« Nous sommes des professionnels, nous ne vivions que pour le foot. Aujourd’hui, que ce soit Paris ou une autre équipe, il faudra que je m’intègre le plus vite possible, pour donner le maximum. Le PSG risque d’être revanchard, c’est vrai. Mais ça peut être aussi une bonne chose pour nous. Eux vont vouloir se rassurer, et nous on y va pour chercher un résultat. Cette semaine, Paris n’a pas été au top en Ligue des Champions, mais on sait que c’est une bonne équipe. »

Pas de pression particulière après Julio Tavares

« Julio Tavares a toujours été un bon joueur et quelqu’un qui a fait beaucoup de bien à Dijon. Je sais que les supporters attendaient la venue d’un attaquant. Je ne me mets pas la pression. Je vais tout faire pour faire mes matchs et surtout faire gagner l’équipe. Je veux aider l’équipe à remonter au classement et aider à faire grandir le club. »

La volonté de rester en Ligue 1

« Nous avons les mêmes projets avec le DFCO. Quand j’ai discuté avec les dirigeants dijonnais, nous nous sommes mis rapidement d’accord sur beaucoup de points. Le projet était intéressant pour le DFCO et pour moi. C’est un beau challenge. Je suis quelqu’un qui veut toujours être au plus haut niveau, donc quand tu as la possibilité de rejoindre un club qui peut encore te faire grandir en Ligue 1, je le rejoins. »

Le profil de Moussa Konaté

« Je suis un attaquant qui aime bien toucher le ballon, qui aime fatiguer la défense, demander le ballon dans les pieds ou dans le dos des défenseurs. Je sais que je peux soulager l’équipe dos au jeu. Tout dépendra aussi de la façon dont nous jouerons au DFCO. »

Le souhait de revenir en haut de l’affiche

« Je suis une personne qui aime les défis. Pas seulement dans le football, dans la vie aussi. Le DFCO m’a donné la possibilité de me montrer encore, de prouver ce que je vaux. Mais cela ne se fera pas tout seul, ce sera avec l’aide de mes coéquipiers, tout le staff et les supporters dijonnais. »

wiwsport.com (site du club)