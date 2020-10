Michel Dussuyer, comme les autres, doit faire avec le contexte dû à la pandémie de Covid.

Pour le sélectionneur du Bénin, le coronavirus risque fort d’impacter les rencontres des éliminatoires de la CAN programmées le mois prochain. « Nous n’avons pas le choix, il va falloir s’adapter, a déclaré Michel Dussuyer à l’Agence de presse sénégalaise (APS). Les équipes ne sont pas à l’abri du Covid-19, comme lors de la fenêtre internationale, où des joueurs ont déclaré forfait, et des matchs ont été annulés, a ajouté le technicien français, dont l’équipe affrontera le Lesotho lors des 3eme et 4eme journées. Ce sont des matchs importants, dans la suite des éliminatoires, mais nul ne sait de quoi demain sera fait. »







Pour rappel, les Ecureuils ont battu les Panthères du Gabon (2-0) en match amical de préparation, le 11 octobre dernier à Lisbonne. Et lors des deux premières journées des éliminatoires, les quart-finalistes sortants s’étaient inclinés face au Nigeria (1-2), avant de battre la Sierra Leone (1-0).

