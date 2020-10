Liverpool a la chance d’avoir trois des meilleurs attaquants du football mondial, et Sadio Mane, Mohamed Salah et Roberto Firmino ont joué un rôle déterminant dans le récent succès des Reds 1-0, face à Ajax.

Rio Ferdinand dit que Sadio Mane est son favori parmi les trois premiers de Liverpool, car il pense qu’il serait le plus difficile à affronter. Firmino joue au centre du trio et est largement utilisé comme attaquant défensif: l’homme qui lance le gegenpress de Liverpool et qui cherche à nourrir Salah et Mane.







Les deux autres sont les buteurs de Liverpool, qui sont assez bien alignés. Mais Ferdinand estime que Mane est légèrement meilleur attaquant parce qu’il fournit tellement. Mane est mon préféré dans le sens offensif, je l’aime », a déclaré Ferdinand sur BT Sport, avant le choc de Liverpool en Ligue des champions avec l’Ajax rapporte Mirror.

« Je pense que je le trouverais le plus difficile à affronter en termes de style et il apporte tellement à la fête. Son mouvement, sa vitesse, sa dernière passe aussi il peut finir » a t’il argumenté.

Hier, le Lion a été décisif sur le seul but de la partie. Un contre son camp de Tagliafico provoqué par Mané à la 35e minute. Liverpool est à la deuxième place du groupe D.

wiwsport.com