Guediawaye Basket-ball Academy tient son nouveau bijou. Le club dirigé par le président Mamadou Pathé Keïta a entièrement réhabilité son terrain qui a réouvert ce mercredi après-midi.

Les pensionnaires du centre-club Guediawaye Basket-ball Academy ont repris le chemin des entraînements. Mais c’est sur un terrain tout neuf que ces jeunes vont maintenant pratiquer leur discipline favorite. En effet, le GBA a remis à neuf son terrain de basket, aujourd’hui plus aux normes et en meilleure état. Les travaux de ce petit bijou ont été entamés début juillet dernier.







« En faire une référence »

Selon le premier vice-président du club, Moussa Diène, il s’agira d’en faire une référence pour les autres clubs. « On avait cette ambition de construire un terrain aux normes, un terrain pour que les jeunes puissent mieux pratiquer le basket. On espère en faire également une référence pour le basket-ball sénégalais. Nous avons investi dedans et il faut savoir que tout a été fait sur fonds propres. Nous avons d’autres projets en cours. La réhabilitation de ce terrain n’est qu’une première phase et nous l’avons réussi », se félicite le dirigeant.

Dakar221