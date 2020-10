Auteur de six buts en autant de rencontres, le joueur de 21 ans qui est l’actuel meilleur buteur de la Ligue 1 a été élu joueur du mois de septembre ce jeudi. Formé à Génération Foot, Ibrahima Niane auteur d’un doublé contre le Stade de Reims le 20 septembre manquera malheureusement les prochaines sorties de Metz. Il est victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit qui l’éloignera des pelouses pendants au moins six mois.

