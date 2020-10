Le report des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar à 2026 donne aux organisateurs une « opportunité unique d’optimiser davantage leurs plans de livraison », a affirmé la présidente de la commission de coordination du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry.

S’exprimant après deux jours de réunions entre la Commission de coordination et Dakar 2026, Coventry a déclaré que des progrès prometteurs avaient été accomplis jusqu’à présent et a souligné la position inhabituelle dans laquelle se trouvait le comité d’organisation en disposant de quatre ans supplémentaires pour se préparer à l’événement.







Le CIO a annoncé en juillet que les Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été dans la capitale sénégalaise avaient été repoussés de 2022 à 2026 en raison de la pandémie de coronavirus.

« Nous sommes encouragés de voir les progrès réalisés par l’équipe à Dakar pendant ce qui a été une période incroyablement difficile pour l’humanité », a déclaré Coventry, sept fois médaillée olympique représentant le Zimbabwe dans la piscine.

«Cela a été rendu possible grâce à la solidarité manifestée à travers le Mouvement olympique et grâce au soutien des parties prenantes – une preuve supplémentaire que nous sommes plus forts ensemble.

«Dakar 2026 a maintenant une occasion unique d’optimiser davantage ses plans de livraison, en mettant en œuvre des gains d’efficacité qui permettront de livrer des Jeux adaptés à un monde post-corona.

«Ce sera un événement organisé par, pour et avec les jeunes.

« Bien que la route puisse sembler longue et pleine de défis, nous sommes impatients de soutenir leurs efforts dans le cadre d’une approche » une équipe « , axée sur l’organisation du premier événement olympique en Afrique en six ans. »

Le report signifie que les recommandations de l’Agenda olympique 2020 du CIO et les réformes de la nouvelle norme pourront être mieux intégrées dans la planification de Dakar 2026, espère-t-on.

Le comité d’organisation a également mis en place des groupes de travail pour examiner les opportunités d’engagement des jeunes locaux, la formation et la transformation positive du Sénégal par le sport.

Il a également été convenu par le CIO et Dakar 2026 d’utiliser les événements sportifs à l’approche des Jeux comme une opportunité de réaliser des projets éducatifs et de maintenir l’engagement du public avec les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2026.

« Avec ce report, l’objectif est de poursuivre les excellents progrès accomplis jusqu’à présent et de profiter au maximum des quatre années supplémentaires », a déclaré Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité national olympique et sportif sénégalais et comme Coventry membre du CIO.

«L’accent sera mis sur une mobilisation à grande échelle des jeunes de toutes les régions du Sénégal et leur implication dans l’organisation.

« Ils pourront ainsi profiter des activités préparatoires et se sentir connectés à la grande célébration des JOJ Dakar 2026. »

Dakar a reçu les Jeux en 2018 et le CIO a tenu à souligner l’importance du fait qu’il s’agissait de la première épreuve olympique à avoir lieu en Afrique.

Lors de l’annonce du report, le président du CIO, Thomas Bach, a affirmé que l’organisation de cinq Jeux en trois ans – comme cela aurait été le cas si l’événement de Dakar avait eu lieu en 2022, compte tenu du report de Tokyo 2020 – aurait créé une charge de travail qui était « aussi lourd ».

