Annoncé depuis plusieurs jours, le transfert de Moussa Konaté s’est enfin concrétisé cette semaine. L’attaquant sénégalais quitte Amiens pour Dijon, où il arrive en tant que joker médical pour un contrat de trois ans et un montant estimé à 2,4 millions d’euros.

Dans le contexte d’une attaque en panne (4 buts en 7 matchs, soit la moins prolifique de Ligue 1), c’est peu dire que l’ancien joueur du FC Sion est considéré comme un renfort de choix par l’actuelle lanterne rouge du championnat. « J’ai décidé de rejoindre le DFCO car on a des projets communs. Comme le DFCO, je suis quelqu’un qui a toujours envie d’aller de l’avant. Je suis très excité de commencer ce nouveau projet », a déclaré la recrue après sa signature sur sport 365.







Selon la même source, le directeur sportif du DFCO attend beaucoup de celui qui doit pallier le manque de consistance de l’équipe dans l’axe offensif depuis le départ de Julio Tavares au dernier mercato. « Moussa est un attaquant qui sait marquer et qui a un bon sens du but. Il l’a déjà prouvé en Ligue 1 durant les années précédentes. C’est un joueur qui était dans nos radars et on très heureux de le compter parmi nous aujourd’hui. » A Moussa Konaté de jouer.

