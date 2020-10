La FIFA a publié son dernier classement ce jeudi, et les Lions du Sénégal sont toujours premier en Afrique devant la Tunisie et l’Algérie qui rentre dans le top 3 africain.

C’est environ 120 rencontres internationales qui se sont disputées ce dernier mois et qui ont significativement impacté le Classement Mondial FIFA/Coca-Cola d’octobre. Le Sénégal, battu par l’Algérie et n’ayant pas pu jouer son match contre la Mauritanie, reste tout de même leader en Afrique. Les poulains de Aliou Cissé perdent par contre une place au niveau mondial en passant à la 21e place au profit du Pays de Galles.







Si la Tunisie reste à la 2e place en Afrique, il y a plusieurs mouvements à noter dans le top 10 africain constate wiwsport.com. L’Algérie gagne 5 places et occupe la 3e position sur le classement africain. Les Fennecs devancent le Nigeria qui passe 4e et le Maroc avec sa victoire sur le Sénégal qui monte dans le classement à la 5e place pour passer devant le Ghana (6e) et l’Egypte (7e). Le Cameroun (8e), le Mali (9e) et le Burkina Faso (10e) complètent ce Top 10.

Au niveau mondial le podium reste le même, même si l’écart se réduit entre la Belgique, première, et ses deux poursuivants, la France et le Brésil, suite à la première défaite depuis novembre 2018 des Diables Rouges face à l’Angleterre (4) en Ligue des Nations de l’UEFA.

Par contre, il y a du changement dans le TOP 10 : l’Espagne (6, plus 1) et l’Argentine (8, plus 1) échangent leur position avec l’Uruguay (7, moins 1) et la Croatie (9e, moins 1) respectivement.

Voir le classement complet sur le site officiel de la FIFA.

wiwsport.com