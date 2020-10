Enfin Gris Bordeaux et Gaston Mbengue ont fumé le calumet de la paix après des mois de brouilles et malentendus causés par des problèmes de Cachet. En effet, après lui avoir remis une somme de 10 millions pour son combat contre Balla Gaye 2, le fassois avait effectué des sorties pour contester la façon dont le promoteur voulait organiser ce combat. Et chacun camp s’était retiré de ce combat. Et pour réclamer ses sous, le promoteur avait saisi la justice d’où la cause de la convocation de Gris Bordeaux à la Gendarmerie. Pour les réconcilier, certains dignitaires de Fass ont pris leur bâton afin de trouver un terrain d’entente entre les deux.







source: luttetv