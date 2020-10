Actuellement en regroupement à Toubab Dialaw, l’équipe nationale Junior s’envole demain pour le Maroc et va affronter à deux reprises, les lionceaux de l’Atlas dans le cadre de rencontres amicales.

Le Sénégal va accueillir au mois de Novembre le tournoi de l’UFOA A qualificatif à la prochaine Coupe d’Afrique Juniors prévue en 2021 en Mauritanie. Des lionceaux en regroupement à Touba Dialaw depuis plus d’un mois et qui s’apprêtent à aller au Maroc. Selon nos confrères de 13 football, l’équipe de Youssouph Dabo s’envole demain et va jouer deux rencontres amicales contre les lionceaux de l’Atlas les 24 et 27 Octobre. Les U20 reviendront au Sénégal le 29 Octobre prochain.







