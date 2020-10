Dans un entretien accordé à la campagne No Room For Racism, Origi a évoqué l’influence de Mané et de Robertson dans le groupe de Liverpool. L’attaquant de 25 ans a rappelé qu’il aimait voir le sénégalais dans sa tenue traditionnelle.

«Dans les vestiaires de Liverpool, vous voyez les Brésiliens, vous voyez des Guinéens, vous voyez des Anglais. Vous voyez tout et tout se réunit dans un même vestiaire. L’interaction est très drôle. Je peux voir les différents types d’humour et les différents types d’expression et de vêtements. Parfois, Sadio Mane porte des vêtements traditionnels sénégalais, ce que j’adore. Ensuite, vous pouvez voir Andrew Robertson , il est très écossais et vous pouvez voir ses influences. Et nous nous réunissons tous et parlons le langage du football et c’est ce qui le rend si beau » a-t-il confié.







Origi qui a également été victime de discrimination en raison de la couleur de sa peau est revenu sur ses moments : « Nous avons eu un match à l’extérieur et l’un des parents m’a agressé racialement parce que je jouais un bon match et que je jouais contre son fils. Il disait des trucs très blessants et je me souviens de m’être effondré après le match, en pleurant. Ne pas savoir d’où ça vient parce que ça venait d’un homme adulte. »

🗣 "It was quite a special experience. It taught me a lot about myself"@LFC's Divock Origi recalls growing up in the only black family in the area in Belgium Learn more about Divock's story ➡️ https://t.co/uZLcsQbUs4 #NoRoomForRacism pic.twitter.com/Ys2s5oe3Hc — Fatima Malik🦋 (@fatii_Maliks) October 21, 2020

