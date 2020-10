L’Olympique de Marseille retrouve la Ligue des Champions, sept ans après, sur la pelouse de l’Olympiakos. Ce soir, Pape Gueye du coté des Marseillais et Ousseynou Ba avec le club grec sont titulaires.

Face à Olympiakos à l’occasion de la première journée de la poule C, Marseille pourrait compter sur Pape Gueye. Le technicien portugais revient à son 4-3-3 traditionnel, après le losange testé avec succès face à Bordeaux samedi soir (3-1). C’est le jeune Pape Gueye (21 ans) qui évoluera au poste de sentinelle, pour ce qui sera son premier match sur la scène européenne. Valentin Rongier et Morgan Sanson l’accompagneront dans l’entrejeu.

Devenu titulaire indiscutable avec Olympiakos, Ousseynou Ba débutera, sans surprise, la rencontre en tant que titulaire, tandis que Pape Abou Cissé suivra le début de la rencontre sur le banc de touche.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μαρσέιγ! / Our line-up for today’s match against @OM_Officiel ! 🔴⚪️#Olympiacos #UCL #OLYOM #Football #LineUp @ChampionsLeague pic.twitter.com/1T9Tdwlbq0

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) October 21, 2020