Réalistes, les Citizens ont assuré l’essentiel ce mercredi en s’imposant à domicile face au FC Porto (3-1), lors de la première journée de Ligue des champions. Le Fc Porto a chuté devant le plus fort.

Dans le groupe C, Manchester City est sorti vainqueur de son duel face au FC Porto. Après avoir concédé l’ouverture du score, les Cityzens ont enchaîné avec 3 buts. Victoire donc 3-1 des joueurs de Pep Guardiola devant Porto de Mamadou Ndiaye sur le banc des remplaçants et Malang Sarr titulaire dans la défense.

