Comme annoncé sur wiwsport.com, le tournoi de jeu de dames en ligne a débuté depuis le 17 Octobre, seuls trois joueurs parmi les huit qualifiés à la phase finale sont restés invaincus après huit rondes. Il s’agit de Mor Niang, Boubacar Diallo et Ibrahima Gaye dit « Boy Gaye ».

Ces trois joueurs vont non seulement défendre leurs statuts d’invaincus lors de la phase finale le week-end prochain, mais aussi leurs chances de remporter ce tournoi national.







En quarts de finale samedi, Mor Niang jouera contre Maguette Niang de Nord foire, Boubacar Diallo rivalisera avec Abdou Khadre Monteiro de Soumbédioune, tandis qu’Ibrahima Gaye et Daouda Diouf se livreront à une partie entre Thiessois. Et pour une confrontation entre le maître et son élève, Cheikh Lam de Canada affrontera Modou Seck « Gaïndé » de Nord Foire.

Si les demi-finales sont également prévues samedi, la finale et le match pour la 3ème place se dérouleront dimanche.

Pour rappel, le vainqueur du tournoi empochera 70.000FCFA, le finaliste perdant 50.000FCFA et le 3ème joueur sur le podium 30.000FCFA.

Wiwsport.com