Auteur d’une clean-sheet lors de la réception de Séville, hier en ligue des champions. Les fans des Blues ont choisi Edouard Mendy comme Homme du match. Il a remporté le vote des fans sur Twitter. Avec 36%, il devance Ben Chilwell 30%, Thiago Silva 22% et Reece James 12%. Edouard Mendy 28 ans, a réussi son baptême du feu en ligue des champions mais aussi son test d’entrée pour la première place des gardiens de Frank Lampard qui l’a désigné hier en conférence de presse comme « son premier choix ».

Clean sheet for Edouard Mendy on his Blues #UCL debut! 👍 https://t.co/gxUW8qYnvO pic.twitter.com/Q8hSeG8jNm

— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 21, 2020