Balla Gaye 2, Modou Lo et Ama Baldé restent dans le cercle restreint des lutteurs VIP, c’est à dire du G8 de l’arène sénégalaise, informe sunulamb.

Balla Gaye 2, Roi des arènes en 2012 et son éternel rival Modou Lô, détenteur de la couronne en 2019, sont assurés de reste dans ce cercle rétreint du G8. Leurs résultats sportifs, leur valeur marchande et leur popularité font qu’ils sont devenus incontournables.







Ils sont les patrons actuels de l’arène. Leurs places ne vacillent pas. Ama Baldé, le chouchou de Pikine, qui n’a plus perdu depuis le 27 mai 2012 contre Gouye Gui, va livrer un combat royal contre Modou Lô. Victoire ou défaite, Ama, avec sa popularité et qui émarge à plus de 50 millions FCFA, n’a pas à s’inquiéter.

