Quel match incroyable de Sadio Mané face à l’Ajax à l’occasion de la première journée de la Ligue des Champions. L’attaquant sénégalais a permis à Liverpool de prendre l’avantage à quelques minutes de la fin de la rencontre. Sur un travail fantastique de Sadio Mané dont le tir est transformé en but contre son camp, Liverpool mène à la Pause sur le score d’un but à zéro.

GOALLLL! Fantastic work from Sadio Mané who’s shot is turned into an own goal!

1-0 LFC.

pic.twitter.com/cQYIkqtHe8

— Watch LFC (@Watch_LFC) October 21, 2020