Le 2e vice-président de la fédération sénégalaise de foot, Abdoulaye Sow est revenu sur la double confrontation Sénégal/ Bissau du mois de novembre prochain mais surtout sur la programmation des heures où les matchs se joueront, lors d’une émission avant-hier soir sur Sport2S.

« Sur la programmation actuelle nous ne sommes pas très d’accord, parce que le 11, nous n’avons qu’un jour de préparation et, en Guinée-Bissau, on nous programme le 15 novembre à 13 heures. C’est contraire à la réglementation ; le règlement est très précis : en Afrique, il ne faut jamais programmer un match avant 14heures. Nous, on nous programme à 13heures GMT. Nous avons écrit à la CAF et c’est la voie contentieuse. Un match ne peut pas être programmé à 13 heures à Bissau, alors que le règlement a dit que tous les matchs doivent commencer à 14 heures. Même la Guinée-Bissau n’est pas d’accord sur l’heure. Ni le Sénégal, ni la Guinée-Bissau ne programment. C’est la CAF qui programme et ce qui la préoccupe, ce sont les droits télés, le marketing et autres ne doivent pas primer sur la santé des joueurs », martèle-il dans lors de l’émission.







