Manager attitré du fils de l’ancien lutteur Falaye Baldé, Ama Baldé en l’occurrence, Abdou Bakhoum craint un coup fourré du Roc des Parcelles. Pour lui, Modou Lo veut se retirer du combat royal.

« Si Modou Lô ne veut pas lutter avec Ama, le combat ne se tiendra pas. Vice-versa », le jour où Matar Ba va donner le feu vert pour les activités sportives reprennent et qu’il ne nous donne aucune garantie.







Là, on va le rencontrer et discuter avec lui. Parce qu’il y a beaucoup de rumeurs qui circulent autour de ce combat. Parfois, notre adversaire Modou Lô dit qu’il n’a encore encaissé aucune avance. C’est Luc Nicolaï qui nous avait remis une avance sur cachet pour croiser Modou Lô. C’est lui qui pourra nous dire s’il va l’organiser oui ou non. Ama Baldé ne s’entraîne pas seulement pour Modou Lô. Ce dernier, la même chose. C’est tout. Si Modou Lô ne veut pas avec Ama, le combat ne se tiendra pas et vice-versa.

Qu’est ce qui peut empêcher la tenue du combat Ama Baldé / Modou Lô ?

Si le blocage vient de Modou Lô ou du promoteur Luc Nicolaï. Le combat ne va pas se gâcher de notre côté. On dirait que Modou Lô veut se retirer du combat. La manière dont il communique, j’ai l’impression qu’il ne veut pas que le combat se tienne. Qu’il sache qu’on va lutter avec lui, au cas contraire, on va croiser un autre adversaire.

Vous pensez que Modou Lô veut se retirer du combat. Pourquoi ?

Celui qui dit : je n’ai reçu aucune avance, j’entends comme vous mon combat contre Ama Baldé. Qu’est ce que vous voulez que je vous dise ?

Vous pensez que Modou Lô vous craint alors ?

( Rires ) C’est une autre affaire. Qu’il nous craigne ou pas, nous affecté par son électrocution. Il ne peut plus lutter ( rires ). N’a t-il pas encaissé une avance pour ensuite se retirer ? Affronter Gris Bordeaux est un risque. À quelques jours du combat, il peut se retirer pour dire que le courant n’a pas encore quitté son corps. Vous serez alors obligé de concéder une saison blanche.

Sunu Lamb