Le Paris Saint-Germain ne méritait pas mieux… Au terme d’une performance décevante, le club de la capitale a été battu au Parc des Princes par Manchester United (1-2) ce mardi lors de la première journée de la Ligue des Champions.

Dans un Parc des Princes vide en raison du couvre-feu à Paris, les premières minutes étaient équilibrées avec des conditions de jeu difficiles sous une pluie battante. Sur un magnifique centre de Fernandes, les Parisiens se faisaient une petite frayeur avec une intervention ratée de Diallo bien récupérée par Navas. Dans la foulée, De Gea devait s’employer à deux reprises sur une frappe de Di Maria puis une reprise de Kurzawa ! Très peu rassurant depuis le début de la partie, Diallo se mettait encore à la faute en déstabilisant Martial dans la surface et concédait bêtement un penalty.







Dans un premier temps, Navas s’interposait devant Fernandes… mais la VAR intervenait et le penalty était à retirer car le gardien parisien avait quitté sa ligne avant la frappe. Sur sa seconde tentative, le Portugais ne se ratait pas avec un tir placé sur la droite (0-1, 23e). Sur un faux rythme, le PSG se montrait peu inspiré pour réagir… Au fil des minutes, les Parisiens se frustraient de plus en plus à l’image d’un carton jaune pour Neymar sur une contestation trop véhémente. Avant la pause, Navas soulageait même Paris avec une parade sur une frappe lointaine de Fernandes.

Au retour des vestiaires, les Parisiens revenaient avec des intentions plus offensives et l’entrée en jeu de Kean à la place de Gueye. Replacé dans un couloir, Mbappé se montrait enfin dangereux avec une belle action conclue par une frappe repoussée par De Gea ! De plus en plus entreprenant, Paris poussait avec un centre de Kurzawa qui terminait sur la barre de MU. Et dans la foulée, le PSG égalisait avec un corner de Neymar envoyé dans sa propre cage de la tête par Martial (1-1, 55e).

Par la suite, les débats s’équilibraient à nouveau et Navas devait encore sortir le grand jeu sur une frappe puissante de Rashford ! Dans les dernières minutes, les Parisiens souffraient, mais Navas était, une nouvelle fois, impeccable sur une tentative de Rashford. En face, De Gea lui répondait en s’interposant sur un tir de Neymar. Et à force de subir, le PSG finissait par craquer avec une frappe croisée puissante de la part de Rashford, servi par Pogba (1-2, 87e). Incapable de réagir, Paris ratait son début de campagne européenne.

MaxiFoot