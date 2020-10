Blessé et absent lors de la dernière sortie Chelsea en Premier League, Edouard Mendy est titulaire ce soir pour le compte de la première journée des phases de groupes contre le Fc Séville.

