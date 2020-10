Les Belges ont trouvé l’ouverture par Emmanuel Bonaventure (63e) et Charles De Ketelaere (93e), contre une égalisation russe sur un csc de Ethan Horvath (74e). Charles De Ketelaere (93e) est auteur du but de la victoire belge en terre russe.

Krepin Diatta, titulaire a cédé sa place à la 78e minute, Youssoupha Badji, lui, qui a démarré la rencontre sur la banc de touche a fait son entrée après 82 minutes.

3 POINTS!!! NO BETTER WAY TO START THIS CAMPAIGN! 😍🔵⚫ #UCL #ZENCLU pic.twitter.com/Uk1RNnUPIE

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 20, 2020