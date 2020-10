Longtemps dominateur, le Stade Rennais a dû se contenter du match nul contre le FC Krasnodar (1-1) pour ses débuts en Ligue des Champions

Dans le premier match de son histoire dans cette compétition, Rennes aurait pourtant mérité mieux. Notamment grâce à un Camavinga en feu en première période ! L’international tricolore, à l’origine de la première occasion de la partie avec la tête de Bourigeaud cadrée, se distinguait surtout avec deux superbes frappes lointaines bien sorties par le gardien Safonov. Ce sont donc les Rennais qui se procuraient le plus d’occasions grâce à leur nette domination.







Mais Krasnodar, malgré son déchet technique et ses difficultés sous le pressing breton, provoquait tout de même deux belles frayeurs au gardien Gomis, suppléé sur sa ligne par Da Silva suite à une reprise de Berg ! Puis tout heureux de voir la tête de Kaio passer à côté. Concéder l’ouverture du score aurait été dur pour les hommes de Julien Stéphan, qui revenaient avec les mêmes intentions après la pause. Alors après la frappe de Traoré du gauche et le coup franc de Bourigeaud qui frôlaient le poteau, le penalty obtenu par Terrier venait récompenser des Rennais de plus en plus pressants !

L’occasion pour Guirassy (1-0, 56e) d’ouvrir le score et de chauffer les quelques 5 000 supporters déjà bouillants ! Mais la température redescendait assez rapidement à cause du missile expédié par Ramirez (1-1, 59e). De quoi lancer une nouvelle partie, le ballon allant d’un but à l’autre. Et à ce petit jeu, ce sont les Rouge et Noir qui auraient pu s’imposer grâce à Tait, l’entrant qui se procurait deux énormes occasions, sans réussir à concrétiser. Rennes doit donc se contenter du nul face à l’adversaire le moins redoutable de sa poule.

