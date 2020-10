Le combat entre Modou Lô et Ama Baldé a plusieurs enjeux car Papa Sow est la dernière du fils de Falaye Baldé qui l’avait battu en 2018. Et depuis cette belle victoire, il défie le Roi des arènes et lui recommande de venir prendre la revanche de son ami intime. Et finalement ficelé par Luc, Brise de Mer a décortiqué cette affiche et ce que le Rock des Parcelles Assainies avait dit à Papa Sow.

source: luttetv