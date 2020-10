Relégué en Championship avec Watford, Ismaila Sarr était dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League. Liverpool, Manchester United, Crystal Palace ont tenté en vain de signer l’international sénégalais.

Recruté à 35 millions d’euros par Watford à Rennes, Sarr était courtisé par plusieurs clubs de Premier League. Finalement, il est resté chez les Hornets. Ceci à cause de la forte exigence financière de son club.

A en croire les informations du journaliste de The Guardian Ed Aarons, Crystal Palace avait formulé une offre dans les derniers instants du mercato anglais (hier). Une offre de 25 millions d’euros qui a été rejetée par Watford qui en voulait 40.

« Crystal Palace a fait une offre tardive pour Ismaila Sarr rejetée par Watford, l’attaquant sénégalais devant maintenant rester à Vicarage Road au moins jusqu’en janvier. Palace s’intéresse depuis longtemps à ce que le joueur de 23 ans soit en lice pour le signer l’été dernier depuis Rennes. Mais après le vif intérêt de Liverpool plus tôt dans la fenêtre estival et ayant rejeté la tentative de Manchester United de signer un prêt de Sarr plus tôt ce mois-ci, Watford a insisté sur le fait qu’il ne serait pas vendu pour moins de 40 millions de livres sterling », a-t-il posté sur son compte Twitter.

Ismaila Sarr doit donc attendre le mercato hivernal pour rebondir dans un nouveau club.

