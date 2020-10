L’Open Adidas correspond à la toute première compétition de l’année 2020-2021 de karaté, en France. Les sénégalais se sont fortement impliqués dans la belle moisson du club sauvegarde de Besançon à l’Open Adidas de karaté disputés le week-end passé à Villebon-Sur-Yvette.

Au total, 45 catégories étaient représentées sur les tatamis avec le cadets et minimes, samedi dernier. Hier dimanche, c’était au tour des juniors et seniors d’entrer en lice.

Dans ces catégories, le club Sauvegarde de Besançon, coaché par Senseï Fodé Ndao, a remporté sept médailles (1or, 2 argent et 4 bronze). Notre compatriote Sassy Ndao et Ilayas alalou ont chacun obtenu l’argent. Faith Porquet, hairiss Hierso, Emeni Boudriga et younes Bendifalla, pour leur part, ont chacun décroché le bronze.

