Il est de retour ! Après une édition 2019/2020 étirée pour cause de coronavirus, le classement des top buteurs européens revient pour l’exercice 2020/2021. On va savoir au fil des mois qui va succéder à Ciro Immobile, sacré de justesse devant Robert Lewandowski et Cristiano Ronaldo. Les règles sont simples, seuls les buts inscrits en championnat sont comptabilisés. Les joueurs sont départagés en cas d’égalité par le nombre de matches joués et ensuite par le nombre de minutes disputées. Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi concernés, à savoir l’Espagne, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l’Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l’Autriche. Et pour ce tout premier bilan, c’est l’attaquant nigérian de Genk Paulo Onuachu qui se retrouve à la première place. Bluffant de régularité, il a inscrit 8 buts en 8 matches et parvient à sauver les apparences par rapport au début de saison compliqué de son équipe.

Il devance d’une courte tête un visage très connu dans ce classement puisqu’il s’agit de Robert Lewandowski. Longtemps leader l’année dernière, il s’était fait souffler la victoire lors de la dernière ligne droite par Ciro Immobile. Auteur d’une année 2020 extraordinaire, le buteur polonais du Bayern Munich a continué sur ses standards et affiche déjà 7 buts en 4 matches avec notamment un doublé ce week-end contre l’Arminia Bielefeld (4-1). Il devance le Sud-Coréen Heung-min Son qui complète le podium. Également auteur de 7 buts, le joueur de Tottenham a démarré sur des standards élevés et a marqué ce week-end contre West Ham (3-3).

Andrej Kramaric a débuté fort

Un autre joueur de Premier League suit en quatrième position. Il s’agit de Dominic Calvert-Lewin qui marche sur l’eau avec Everton. Ce samedi, l’attaquant anglais a de nouveau fait parler la poudre contre Liverpool (2-2). L’Autrichien Raphael Holzhauser se retrouve cinquième avec 7 réalisations en 9 matches. Tête d’affiche du promu en Jupiler League Beerschot, il tient son rang et reste sur un doublé lors de la large victoire des siens contre Saint-Trond (6-3). Meilleur buteur du championnat russe avec 7 buts en 11 matches, Christian Noboa s’empare de la sixième position. Le milieu de Sochi n’a cependant pas pu empêcher la défaite de son équipe samedi contre le Zenit (3-1) et il est resté muet. En septième place, Andrej Kramaric impressionne. Avec 6 buts en 3 matches, le Croate a réalisé des débuts tonitruants en Bundesliga. Cependant, il était absent pour cause de Covid-19 ce samedi face au Borussia Dortmund (défaite 1-0 d’Hoffenheim).

De nouveau buteur lors du derby contre Everton (2-2), Mohamed Salah est huitième avec 6 buts en 5 matches. Une égalité parfaite avec l’ailier néerlandais de Feyenoord Steven Berghuis qui n’a pas marqué contre le Sparta Rotterdam (1-1). Enfin, Ibrahima Niane, le meilleur buteur de Ligue 1 est dixième. Malheureusement pour lui, le Sénégalais ne va pas rester longtemps dans ce classement puisqu’il a été victime d’une rupture des ligaments croisés. Il compte néanmoins 6 buts en 6 matches. Avec 6 réalisations, Sardar Azmoun (Zenit), Artem Dzyuba (Zenit) et Daan Heymans (Waasland Beveren) échouent aux portes de ce classement. À noter que Rodrigo Pinho (Maritimo), Harry Kane (Tottenham), Jamie Vardy (Leicester), Marcus Berg (Krasnodar), Giorgos Giakoumakis (VVV Venlo), Jordan Larsson (Spartak Moscou), Ezequiel Ponce (Spartak Moscou), Kento Hashimoto (Rostov), Konstantin Kuchaev (CSKA Moscou), Patson Daka (RB Salzbourg), Krépin Diatta (Club de Bruges), Hans Vanaken (Club de Bruges) et Kaveh Rezaei (Charleroi) suivent avec 5 buts.

Le classement des top buteurs européens

1) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) – 8 buts en 8 matches (593 minutes)

2) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) – 7 buts en 4 matches (299 minutes)

3) Heung-min Son (28 ans/Corée du Sud/Tottenham) – 7 buts en 5 matches (378 minutes)

4) Dominic Calvert-Lewin (23 ans/Angleterre/Everton) – 7 buts en 5 matches (430 minutes)

5) Raphael Holzhauser (27 ans/Autriche/Beerschot) – 7 buts en 9 matches (779 minutes)

6) Christian Noboa (35 ans/Équateur/Sochi) – 7 buts en 11 matches (979 minutes)

7) Andrej Kramaric (29 ans/Croatie/Hoffenheim) – 6 buts en 3 matches (270 minutes)

8) Mohamed Salah (28 ans/Égypte/Liverpool)- 6 buts en 5 matches (450 minutes)

8) Steven Berghuis (28 ans/Pays-Bas/Feyenoord) – 6 buts en 5 matches (450 minutes)

10) Ibrahima Niane (21 ans/Sénégal/FC Metz) – 6 buts en 6 matches (475 minutes)

Footmercato