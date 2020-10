La fédération sénégalaise de boxe est à la recherche d’un Directeur technique national, un profil a été dressé par la fédération dirigée par Mamadou Mamoune Séne. Ce poste est ouvert à tous les techniciens sénégalais, dont les qualifications et compétences sont avérées.

Tout candidat à ce poste doit « être de nationalité sénégalaise, avoir une bonne connaissance de la boxe sénégalaise et internationale, avoir une bonne connaissance des métiers d’entraînement de boxe de haut niveau, avoir les expériences avérées dans la planification des activités physiques et sportives et dans la gestion des ressources humaines, être présentable et avoir une bonne moralité, avoir une bonne connaissance de la langue française (langue de travail), maitriser l’utilisation des logiciels de travail (word, Excel, power point), avoir des capacités de management et de leadership, avoir une bonne capacité à écouter, conseiller et orienter grâce à son expérience des sports de combat, être proactif ».

Voilà le cahier des charges d’un DTN, conditions posées par la Fédération sénégalaise de boxe à travers un communiqué, publié dans Stades.

Les techniciens, qui remplissent les conditions doivent déposer leur candidature au plus tard le 13 novembre 2020 à 17 heures, à la SOTRAC Mermoz.

