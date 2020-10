WIWSPORT TEAM OF THE WEEK revient après une courte pause en raison de la trêve internationale. Les Lions sont revenus très en forme notamment dans l’axe avec une défense à 3, plusieurs buteurs et de nouveaux joueurs ont aussi intégré notre Top 11. Attaque

Sadio Mané est présent dans le « Team Of The Week ». Le Lion des Reds a fait un retour en force ce week-end avec un but inscrit lors du match nul Everton vs Liverpool (2-2). Il a inscrit le premier but de la partie et aurait pu compter une passe décisive si le VAR n’avait pas refusé le 3e but des Reds.

Makhete Diop est toujours aussi décisif. Il a inscrit son premier but de la saison avec Al Shabab. Auteur d’une bonne fin de saison avec le club saoudien qu’il a rejoint en janvier passé, l’attaquant de 35 ans a dépassé la barre des 250 buts dans sa carrière.

Opa Nguette a aussi lancé son compteur cette saison. En l’absence de Niane blessé, le club messin a misé sur lui en pointe. Système gagnant, il a égalisé lors de la rencontre Angers vs FC Metz (1-1).

3e but de la saison pour Pape Ibnou Ba qui a ouvert le score de la large victoire Niort face à Caen (3-0). L’ancien joueur du Stade de Mbour fait une bonne saison en Ligue 2 où il est titularisé depuis le début de la saison.

Milieu de terrain

Krépin Diatta continue d’exploser son talent au FC Bruges. Il ouvert la marque ce week-end face à Standard qui a réussi à égaliser (1-1). Il est actuellement le meilleur buteur du club belge avec 5 buts en 8 matchs.

Gana Gueye était titulaire face à Nîmes, lourdement battu par le PSG (0-4). Le milieu de terrain a disputé toute la partie.

Frank Kanouté intègre pour la première fois notre Top 11. Le milieu a ouvert le score lors de la large victoire du Cercle Bruges face à Gent (5-2). Un but matinal inscrit à la 4e minute, signe de la bonne entame de saison que réussit le joueur de 21 ans.

Défense

Il garde toujours sa forme montrée en équipe nationale malgré la défaite face au Maroc. Ousseynou Ba reste solide dans la défense d’Olympiakos où il a disputé toute la partie lors de la victoire de son club (4-0) lors de la 5e journée en Super League.

Cheikhou Kouyaté a disputé son 200e match ce week-end en Premier League. Titulaire, disputant le match de bout en bout, Crystal Palace s’est neutralisé avec Brighton (1-1). Utilisé comme défenseur en club, il demeure régulier dans notre Team of the Week.

Un autre qui est aussi régulier dans notre Top 11 : Kalidou Koulibaly. Titulaire indiscutable dans son club, il est retenu dans notre sélection après la grande victoire de son club, Naples (4-1) Atalanta.

Et pour terminer, la découverte de cette semaine qui n’est pas un inconnu dans la tanière pour avoir été convoqué en 2014 en sélection A. Seny Dieng, gardien de but en Championship a gardé sa cage inviolée lors de la rencontre Queen Park Rangers (son club) vs Bournemouth (0-0). En 5 matchs disputés, il a concédé à 2 buts et une clean sheet réussie.

Team Of The Week: Découvrez notre Top 11 des joueurs qui ont brillé cette semaine ► https://t.co/j5CsVgUb9a#Senegal #wiwsport pic.twitter.com/d5iTs8fmdu — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) October 18, 2020

