L’entraîneur de Newcastle a fait le point sur son effectif à la fin des transferts domestiaues en Angleterre. Steve Bruce a parlé de la situation de Henri Saivet qui n’a pas trouvé de club lors du mercato estival.

L’entraineur a tenu à déménager un certain nombre de joueurs qui ne feront pas partie de son équipe de 25 joueurs en Premier League. Henri Saivet en fait partie. Le milieu de terrain des Lions ne compte que 5 matchs en Premier League depuis son arrivée en 2016. Entre temps, il a été prêté à plusieurs clubs (Saint-Étienne, Sivasspor et Bursaspor) sans avoir l’occasion de s’imposer. Alors qu’il lui reste un an sur son contrat(aout 2021) le liant avec les Magpies, le joueur est parti pour faire une saison blanche.