C’est officiel, Virgil van Dijk risque de manquer la quasi totalité de la saison. Touché au ligament du genou face à Everton lors du derby de la Mersey ce week-end, le défenseur néerlandais est désormais fixé sur la gravité de sa blessure. Son indisponibilité longue durée risque bien d’handicaper Liverpool de Sadio Mané cette saison.

C’est une des scènes d’Everton-Liverpool (2-2) qui a provoqué un gigantesque tollé en Angleterre. Dans les premières minutes du match, Jordan Pickford réalisait une sortie plus qu’hasardeuse et découpait littéralement Virgil van Dijk. Le défenseur central néerlandais se plaignait longuement du genou avant d’essayer de reprendre sa place sur le pré.

Malheureusement, le principal protagoniste devait rendre les armes face à une douleur devenue insupportable. Van Dijk cédait donc sa place dès la 11ème minute à Joe Gomez, laissant présager le pire sur son état de santé. La staff médical n’avait d’ailleurs pas trainé, en envoyant son joueur à l’hôpital pour passer un scanner. Les Reds n’écartaient alors pas de graves lésions ligamentaires.

Depuis son arrivée en 2018 en provenance de Southampton, l’international néerlandais avait disputé les 74 matchs de Liverpool en Premier League. Une statistique qui en dit long sur son importance aux yeux de Jürgen Klopp. Rapidement, les premières indiscrétions évoquaient une rupture du ligament croisé antérieur. Après un suspens insoutenable, les pensionnaires d’Anfield Road ont enfin effectué un point médical sur leur défenseur central.

Virgil van Dijk will undergo surgery on the knee injury sustained during Saturday’s 2-2 draw at @Everton. Following surgery, Virgil will begin a rehabilitation programme to enable him to reach full fitness as soon as possible. You'll come back stronger, @VirgilvDijk 💪 — Liverpool FC (@LFC) October 18, 2020

« Le Liverpool FC peut confirmer que Virgil van Dijk subira une intervention chirurgicale à la blessure au genou qu’il a subie lors du match nul 2-2 de samedi à Everton. Le défenseur central a subi une lésion des ligaments du genou suite à un incident impliquant le gardien de but des Blues, Jordan Pickford, après six minutes à Goodison Park. Van Dijk a dû être remplacé et une évaluation plus approfondie de la blessure a révélé qu’une opération sera nécessaire. A ce stade, aucun délai précis n’est prévu pour son retour au jeu. Après l’opération, Van Dijk commencera un programme de réadaptation avec l’équipe médicale du club pour lui permettre d’atteindre sa pleine forme physique dès que possible ». Une terrible nouvelle pour les coéquipiers de Sadio Mané qui devront donc composer avec l’absence de leur taulier en défense pour la fin de la saison, puisqu’il faut miser sur, au grand minimum, 6 mois d’absence.

Le défenseur néerlandais va être opéré et sera absent pour de nombreux mois. Sur les réseaux sociaux, il a tenu à donner de ses nouvelles.

« Cet après-midi je me suis réuni avec un médecin pour élaborer le planning de ma récupération après l’incident d’hier. Je suis complètement concentré sur ma récupération et je vais tout faire pour revenir le plus rapidement possible. […] Dans le foot, comme dans la vie, je crois que tout arrive pour une raison et c’est important d’essayer de garder la tête haute malgré les hauts et les bas », a-t-il notamment écrit, profitant pour remercier les fans et les gens qui l’ont soutenu.

Foot Mercato