L’Olympique lyonnais est allé battre le Racing club de Strasbourg à domicile (3-2).

Strasbourg s’enfonce dans le bas du tableau avec une 6e défaite, concédée à domicile. Une rencontre où Habib Diallo a joué son premier match. Il a inscrit le premier but strasbourgeois (43′) et a relancé le match. Malgré le 2e but inscrit à la 55′ , le RCS ne pouvait rattraper le score (3-2).

Bingourou Kamara est passé à coté de son match lors de cette rencontre. Le gardien de 25 ans n’a pas rendu une bonne copie. Il a fait ses débuts en équipe nationale du Sénégal lors du match amical Maroc- Sénégal (3-1).

