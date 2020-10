Malgré les titularisations des recrues Boufal et Amadou, les Angevins étaient à la peine dans la construction du jeu. En face, les hommes de Frédéric Antonetti, de retour sur le banc, en profitaient pour prendre le contrôle du ballon et se procurer plusieurs coups de pied arrêtés à défaut de se montrer réellement dangereux, excepté un contact litigieux sur le virevoltant Gueye dans la surface angevine.

En difficulté face au pressing messin, le SCO avait du mal à respirer et Stéphane Moulin fulminait au bord du terrain. Mais le technicien retrouvait le sourire lorsque Boufal, accroché par Boye, obtenait un penalty que Mangani transformait en prenant Oukidja à contrepied (1-0, 38e). Une joie de courte durée car Metz égalisait aussitôt sur une reprise de la cuisse de Nguette à bout portant sur un centre de Gueye (1-1, 39e). Une égalisation largement méritée pour les visiteurs.

⚽️ But de Opa Nguette sur un centre de Lamine Gueye Angers 1-1 Metz#Senegal #wiwsportpic.twitter.com/33U4rzbOzJ — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) October 18, 2020

Malgré les entrées simultanées de Manceau, Ebosse et Cabot, les Angevins ne se montraient guère plus séduisants au retour des vestiaires, et il fallait attendre l’heure de jeu pour voir Cabot inquiéter Oukidja, auteur d’une belle parade. Peu rythmée, la fin de match était surtout marquée par l’inquiétude au sujet de Boye, contraint de céder sa place après avoir été victime d’une charge involontaire de Fulgini dans le bas du dos. Dans les derniers instants, Oukidja et Bernardoni sortaient deux grosses parades pour préserver ce nul assez logique.

Maxifoot