Titulaire dans les cages de Chelsea lors du match nul contre Southampton (3-3) samedi, Kepa a été fautif sur le deuxième but encaissé par les Blues. Franck Lampard a pris la défense de son portier tout en évoquant le retour prochain d’Édouard Mendy actuellement blessé.

Chelsea a une fois encore montré ses limites en concédant le nul à domicile ce samedi face à Southampton (3-3), avec un Kepa de nouveau très perfectible. Mais Frank Lampard n’en veut pas à son gardien pour autant.

“Il a fait quelques très bons arrêts dans le match. Mais bien sûr, les gens seront focalisés sur le deuxième but qu’il prend et je le comprends, mais ce n’était pas seulement Kepa qui était impliqué dans cette réalisation. C’est malheureusement le lot d’un gardien de but. Mendy est actuellement blessé. Il sera probablement en forme dans une semaine ou deux, et ce sera alors à moi de décider qui joue”, a-t-il confié plus tard en conférence de presse.

