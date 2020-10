La rencontre qui va se jouer à partir de 13 heures verra la participation de plusieurs joueurs sénégalais sur le banc mais aussi sur le terrain.

Côté Messin, Opa Nguette et Lamine Gueye sont titulaires. Sur le banc, on retrouve Pape Ndiaga Yade et Pape Matar Sarr.

Sur le banc Angevin, Sada Thioub auteur d’un but cette saison est en lice. Malade au retrour de la trêve internationale, il avait été mis au repos lors des entrainements de jeudi passé.

#SCOFCM La composition messine pour affronter @AngersSCO vous est présentée par ABC Groupe ! 💪🇱🇻 pic.twitter.com/sWL9GeZZLG — FC Metz ☨ (@FCMetz) October 18, 2020

wiwsport.com