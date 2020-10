La fin de match ce samedi entre Valenciennes et Sochaux (0-0) a été houleuse, avec un regroupement général au coup de sifflet final.

Et un peu en-dehors de cette mêlée, les caméras de beIN Sports ont capté une image inadmissible sur un terrain de foot : le gardien nordiste Jérôme Prior a été mordu à sang à la joue par son adversaire Ousseynou Thioune.

⚽️ #VAFCFCSM #beINLIGUE2

⚡️ Ca a chauffé entre les joueurs de Valenciennes et de Sochaux en fin de match ! pic.twitter.com/FgGVRCTQ03 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 17, 2020

Un geste qui ne devrait pas rester sans sanction de la part de la commission de discipline, quand on voit qu’un duel entre Baptiste Guillaume et Moustapha Name a valu 4 matchs de suspension pour chacun a posteriori après un match entre VA et Paris lors de la 2e journée. Maintenant, la commission devra aussi se pencher sur toutes les images afin de voir si d’autres gestes doivent être sanctionnés des deux côtés, ou pas.

Source: Maligue2