Malgré le but matinal de Sadio Mané, Liverpool fait match nul avec Everton. Les décisions de l’arbitre ont été source de polémique dans cette rencontre où le Lion a écopé d’un carton jaune.

Le meilleur joueur du mois de Septembre a ouvert le score dés la 3e minute de jeu. Sadio Mané compte 4 buts en 4 matchs disputés et enregistre par ailleurs son deuxième carton jaune de la saison.

Liverpool a encaissé le premier but des Toffes à la 19e minute(Michael Kean) peu après la sortie de Virgil Van Djik, grossièrement blessé par le gardien. Ce sera au tour de Salah de relancer la machine offensive des Reds avec un but inscrit à la 72e minute de jeu. Un avantage qu’ils ne pourront conserver avec l’égalisation Dominic Lewin 81′. Le 3e but de Liverpool signé Henderson sera refusé par le VAR, Sadio Mané passeur décisif serait en position hors-jeu. Difficile pour les hommes de Jurgen Klopp qui sont contraints au nul face à Everton qui termine le match à 10 avec l’expulsion de Richarlison à la 90′.

Le derby de la Merseyside se termine par un match nul (2-2).

