Le combat Ama Baldé et Modou Lo anime toujours les débats. Le promoteur Luc Nicolai étant libre, les choses devraient s’accélérer même si la saison n’est pas encore ouverte. Chez les deux lutteurs, le mot d’ordre est l’attente et cela pour des raisons diverses.

Modou Lô, dont le combat contre Ama Baldé est considéré comme acté par Luc Nicolaï, attend toujours de percevoir son acompte sur cachet. « J’ai une façon de faire avec les promoteurs. En particulier avec Luc. Nous sommes des frères et ma parole a de valeur. S’il me demandait de lutter demain, je l’aurais fait », disait Modou Lô dans un entretien avec Record. Et le Roc a l’air d’être toujours dans cette logique.

Son combat contre Ama Baldé ayant été finalisé depuis le 16 décembre 2019, voilà 10 mois que Xaragne attend toujours d’encaisser le franc symbolique, représentant tout ou partie de son acompte sur cachet. Contrairement à son adversaire Ama Baldé qui a déjà encaissé une cagnotte de vingt-cinq millions FCFA. Malgré tout, le leader de Rock Énergie ne s’est jamais plaint de cette situation, dans la presse. Peut-être a t-il reçu des assurances fermes quant à l’encaissement de la totalité de son argent.

Du côté de l’écurie Falaye Baldé, on semble gagné par la désespoir si l’on en croit Jules Baldé qui rapporte que la communication est rompue avec le promoteur depuis plusieurs semaines que ce dernier est élargi de prison. « Depuis que Luc Nicolaï est sorti de prison nous n’avons pas de ses nouvelles. Nous n’avons aucune information le concernant. Point de communication entre les deux parties. Il ne nous a pas contactés. Et moi, de mon côté, je n’ai pas pris l’initiative de le contracter pour quoi que ce soit ».

Voilà comment le frère d’Ama Baldé plante le décor d’une désillusion qui semble naître chez eux. Une attitude du promoteur d’autant plus incompréhensible, selon Jules Baldé, que » quand il a voulu ficeler le combat, il nous a bel et bien contactés et à trouver les moyens de nous réunir pour arriver à ses fins. Ce que la situation m’inspire, c’est que j’ai l’impression qu’il veut se retirer du combat « .

Pour autant, le lutteur Ama Baldé maintient son régime de préparation en direction du combat royal. Et pour cause : « Nous n’avons jamais cessé de nous préparer en vue du combat. En effet, jusqu’à preuve du contraire, c’est un combat qui nous lie au promoteur et avons déjà reçu notre acompte sur le cachet. En conséquence, nous ne laisserons pas surprendre par quelque situation que ce soit »

Source: Lutte TV