La demi-finale aller de la Ligue des Champions de la CAF Total 2019-2020 entre le Wydad Casablanca et Al Ahly a tourné en faveur des Red Devils d’Egypte. Ce samedi soir au Complexe Mohammed V de Casablanca au Maroc, Al Ahly s’est imposé 2-0 grâce à des buts d’Ashfa et Maaloul pour prendre une sérieuse option sur la qualification avant le match retour prévu dans six jours au Caire.