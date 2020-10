Jurgen Klopp a confirmé que Thiago Alcantara et Sadio Mané sont de retour en pleine santé et en bonne forme après s’être remis du coronavirus.

Les deux joueurs vedettes devraient revenir demain samedi lorsque Liverpool affrontera son rival de la ville Everton, dans un derby très attendu du Merseyside à Goodison Park.

Everton a fait un début de saison fulgurant sous Carlo Ancelotti et occupe le haut du classement après avoir remporté tous les matchs jusqu’à présent.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match ce vendredi, Klopp a confirmé que Thiago et Mané avaient eu plusieurs jours pour revenir au plus haut niveau et n’avaient pas été gênés par le symptôme de fatigue excessive qui peut suivre la contraction de la Covid-19.

“Ils sont prêts depuis cinq ou six jours à l’entraînement “, a déclaré Klopp.

«Bien sûr, nous évaluons cette fatigue chaque jour et nous avons nos mesures spécifiques. Nous pouvons mesurer s’ils sont plus fatigués que d’habitude, mais les deux ont l’air vraiment bien pour être honnête. Nous ne risquerions jamais avec les gens comme ça. Nous avons essayé d’être aussi sensés que possible », a-t-il conclu.

Wiwsport.com