Bel enchainement du Cercle Bruges avec une large victoire face à Gent (5-2) ce samedi. Titulaire, Franck Kanouté a ouvert le score.

Un but inscrit à la 4e minute de jeu. Le milieu de terrain a lancé les hostilités. Il enregistre son premier but de la saison aprés 5 matchs disputés. La Gantoise a réussi à égaliser à la 14e minute de jeu mais le Cercle est resté solide et efficace devant les buts.

Cette renconre ouvrant la 9e journée en Jupiler Pro League, Cercle Bruges est provisoirement à la 4e place du classement.

90' [5-2] Wat een wedstrijd! Cercle verslaat Gent met 5-2. De supporters in het Jan Breydelstadion genieten. 💚🖤 #CerGnt pic.twitter.com/UFwOgMakXI — Cercle Brugge (@cercleofficial) October 17, 2020

wiwsport.com