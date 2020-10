Les deux équipes pourront se rencontrer en match amical. C’est le vœu émis par l’ambassadeur de l’Iran au Sénégal reçu en audience hier par le ministre des sports.

Matar BA a reçu en audience, jeudi en fin de matinée, son Excellence Mohammad Reza Deshiri, ambassadeur de la République Islamique d’Iran au Sénégal, accompagné de Monsieur Faroughi, Conseiller de l’ambassade d’Iran à Dakar informe le communiqué qui nous est parvenu.

Le diplomate iranien a exposé au Ministre les préparatifs de l’organisation du 50e anniversaire des relations entre le Sénégal et l’Iran prévu en 2021.

Au cours de cette audience, le diplomate iranien a exposé au Ministre les préparatifs de l’organisation du 50e anniversaire des relations entre le Sénégal et l’Iran prévu en 2021. L’ambassadeur a reçu la visite du Président de la fédération sénégalaise de Karaté et Do pour des compétitions entre les deux équipes nationales.

Il a en outre émis le souhait de l’organisation d’un match de football entre les deux sélections nationales, du fait que le Sénégal est premier en Afrique dans le classement de la Fifa, tout comme l’Iran qui l’est aussi en Asie-Est, et enfin la lutte iranienne appelée Yuhanan très populaire en Iran, similaire à notre lutte traditionnelle.

