Dans l’esprit de Sadio Mane, il n’y a pas de meilleur match pour son retour qu’un derby du Merseyside. Après son absence en raison du COVID-19 au début du mois, le l’attaquant sénégalais s’est maintenant déclaré apte au site du club et impatient de revenir dans le onze de Klopp.

« Nous savons ce qu’est un derby. Liverpool contre Everton est toujours difficile et un match à l’extérieur est toujours difficile. Je suis excité comme mes coéquipiers. Je suis très heureux et excité de retourner avec mes coéquipiers pour faire de notre mieux et essayer de gagner à nouveau des matchs. », explique Sadio Mané.

Il a raté la récente défaite contre Aston Villa et le match amical du Sénégal face au Maroc car il devait s’auto-isoler après son diagnostic. « Ce fut un moment vraiment très difficile pour moi, pas seulement pour moi, la situation actuelle est un peu compliquée », avance t-il.

« Quand j’étais positif, j’ai été surpris parce que je ne sais pas pourquoi je l’ai eu. J’ai essayé de récupérer aussi vite que possible et finalement je suis de retour et je suis vraiment heureux. Je veux juste dire à tout le monde de rester en sécurité et de se protéger car c’est vraiment important. Cette maladie est quelque chose d’incroyable. Vous ne comprenez pas avant de l’avoir. Je ne souhaite à personne de l’attraper parce que ce n’est pas facile. J’espère que tout le monde respectera les mesures barrière ».

