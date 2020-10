Après la défaite concédée contre le Maroc, le score de 3 buts 1, les critiques ont fusé de partout concernant le coaching d’Aliou Cissé.

Dans la même veine, Amdy Moustapha Faye dans un entretien avec stade, déplore la mauvaise prestation de l’équipe nationale du Sénégal lors de ce match test. L’ancien international sénégalais liste les failles de l’équipe nationale A du Sénégal. Comme plusieurs observateurs, il note le manque de cohésion et jeu au sein de l’équipe du Sénégal.

« Aujourd’hui le problème du Sénégal, c’est qu’on ne joue pas , tout le monde le sait. Si Sadio Mané n’est pas présent pour nous libérer individuellement, on n’y arrive pas. On essaye juste de gagner et c’est dommage. On ne peut pas trouver une équipe joueuse avec Aliou Cissé, comme il l’a dit, pour lui c’est le résultat qui compte, la manière dont il utilise les joueurs est incompréhensible, personne aujourd’hui, aucun sénégalais ne peut faire une bonne équipe avec ce groupe de Aliou Cissé, ni lui, ni personne, donc y a problème. Et c’est un problème de leadership, il nous ramène des joueurs qui ne devraient plus venir en sélection », déplore Amdy Faye.

wiwsport.com