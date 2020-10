A la veille du coup d’envoi des demi-finales aller de la Ligue des champions africaine qui opposeront le WAC Casablanca à Al Ahly (samedi) et le Raja Casablanca au Zamalek (dimanche), la Confédération africaine de football (CAF) organisait ce vendredi le tirage au sort du pays-hôte de la finale, programmée pour le 6 novembre.

En effet, pour la première fois cette année, la finale se déroulera sur un seul match et pas sous le format aller-retour. En raison de la situation sanitaire, seuls l’Egypte et le Maroc, soit les deux nationalités des 4 équipes toujours en course, étaient en lice et c’est l’Egypte qui a été tirée au sort par Samson Adamu, directeur des compétitions de la CAF.

Si la finale oppose donc un club marocain à un club égyptien, elle aura lieu en Egypte. Idem si elle oppose deux clubs égyptiens. En revanche, afin de limiter les déplacements dans le contexte actuel, la finale se tiendra au Maroc si elle met aux prises deux clubs marocains.

🥁 Roulement de tambour 🥁 La finale #TotalCAFCL se déroulera en Egypte 🇪🇬 ! pic.twitter.com/PDtwIOW2dE — #TotalCAFCL 🏆 (FR) (@caf_online_FR) October 16, 2020

source: afrikfoot