Teungueth FC continue sa campagne de recrutement pour la nouvelle saison 2020-2021. Le club de Rufisque vient de recruter un nouveau joueur.

Ablaye Diop s’engage avec Teungueth FC pour deux ans. Arrière droit de métier, l’ancien joueur de NGB vient de rejoindre le club de Babacar Ndiaye. Cette équipe a terminé premier lors de la défunte même si elle n’a pas été déclarée championne.

A cause de la maladie du coronavirus, le championnat sénégalais a été arrêté. TFC va représenter le Sénégal en Ligue des champions africaine et aura besoin de bons joueurs capables de relever le défi et se qualifier en phases de poule.

wiwsport.com