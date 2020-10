Titulaire au milieu de terrain, Idrissa Gana Gueye a réalisé une bonne partie. Au micro de la chaîne Téléfoot, il a fait savoir qu’il était important de l’emporter après la trêve internationale.

“C’était important pour nous de gagner ce match après la trêve. On a beaucoup de blessés et d’absents mais on avait à cœur de bien faire dans ce match. On a eu des débuts difficiles mais on a su se reprendre, marquer ses buts et l’emporter.

Ma frappe ? On me dit que je ne frappe pas souvent. J’essaye de tenter ma chance de temps en temps quand j’en ai l’occasion.“

