Sanctionnés par le CNG, il y’a des mois, les arbitres n’oublient toujours pas leur peine. Sitor Ndour et compagnie en veulent à Babacar Diouf, président de la commission règlement et discipline du CNG.

« C’est à cause de lui qu’on a subi cette situation ( NDLR : sa radiation et la lourde sanction de trois ses collègues arbitres). Il nous a menacé et à exécuté sa menace. Il m’avait dit en réunion du Bureau du CNG, qu’il ne nous conseillait pas d’aller en grève. Après, il a montré à tout le monde qu’il me l’avait effectivement dit. Il a donc profité de ça pour être très sévère dans la sanction », pleure Sitor Ndour, le président de la commission centrale des arbitres, radié par le CNG au journal sunulamb.

